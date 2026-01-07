Rubriques

Lomé au cœur de la finance ouest-africaine

La 8e édition des rencontres du marché des titres publics de l’UEMOA aura lieu les 27 et 28 janvier à Lomé.

Marché des titres publics : une chance pour la croissance des pays de l'UEMOA © republicoftogo.com

L’événement réunira plus de 2000 participants issus de diverses nationalités. Investisseurs institutionnels, Trésors nationaux, spécialistes du secteur financier …

L'objectif est d'identifier les leviers permettant de renforcer l'attractivité et la résilience du marché régional des titres publics. Les travaux porteront sur plusieurs thématiques : le renforcement des fondamentaux du marché, l'adaptation des pratiques aux évolutions régionales et internationales, ainsi que la question cruciale de l'attractivité pour les investisseurs étrangers.

Les marchés financiers régionaux jouent un rôle de plus en plus important comme sources de financement pour les 8 États membres, qui y recourent régulièrement pour mobiliser les fonds nécessaires à leurs besoins de développement.

La BRVM boucle 2025 sur une hausse de 25,26 %

La BRVM boucle 2025 sur une hausse de 25,26 %

Malgré un environnement économique international toujours marqué par l’incertitude, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé l’année 2025 sur une note nettement positive. Le marché financier régional de l’UEMOA (8 pays dont le Togo) confirme ainsi sa résilience et son attractivité croissante.

Impôts : bonne année civique

Impôts : bonne année civique

Le commissaire général de l’Office Togolais des Recettes (OTR), Chantal Yawa Tsegan, a demandé vendredi aux contribuables de faire preuve de civisme fiscal.

