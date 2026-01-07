Lomé au cœur de la finance ouest-africaine

La 8e édition des rencontres du marché des titres publics de l’UEMOA aura lieu les 27 et 28 janvier à Lomé.

L’événement réunira plus de 2000 participants issus de diverses nationalités. Investisseurs institutionnels, Trésors nationaux, spécialistes du secteur financier …

L'objectif est d'identifier les leviers permettant de renforcer l'attractivité et la résilience du marché régional des titres publics. Les travaux porteront sur plusieurs thématiques : le renforcement des fondamentaux du marché, l'adaptation des pratiques aux évolutions régionales et internationales, ainsi que la question cruciale de l'attractivité pour les investisseurs étrangers.

Les marchés financiers régionaux jouent un rôle de plus en plus important comme sources de financement pour les 8 États membres, qui y recourent régulièrement pour mobiliser les fonds nécessaires à leurs besoins de développement.