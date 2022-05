Lomé, capitale internationale du karité

Une conférence internationale sur le karaté aura lieu du 6 au 8 juin à Lomé.

Elle est organisée par l’Alliance Globale du Karité (AGK), une association industrielle à but non lucratif qui compte 500 membres issus de 35 pays, dont des groupements de femmes, des marques et des détaillants, des fournisseurs et des ONG.

Par le biais de partenariats public-privés, l'AGK promeut la durabilité de l'industrie, les pratiques et les normes de qualité.

Le Togo est le 7e producteur mondial avec une 25 à 30.000 tonnes/an. Le filière emploie 200.000 personnes.

Le pays détient 5% du marché mondial, mais voudrait grimper à 10%

Le leader sur le marché togolais est la société Nioto (Groupe Geocoton).

Pour renforcer la production, des équipements ont été offerts récemment aux agriculteurs. Mais au-delà, le gouvernement réfléchit à une nouvelle stratégie pour cette filière dont la réussite passe nécessairement par la transformation locale.

Le karité est prisé pour ses vertus dans l’alimentation et les cosmétiques.

'Karité 2022' est la première conférence postpandémique de l’AGK.