Lomé, capitale ouest-africaine de l'expertise comptable

Le congrès international des experts comptables de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) aura lieu à Lomé du 26 au 28 septembre prochains.

'L'expert-comptable dans le développement économique et inclusif des PME’, tel est le thème de l’édition 2024.

Son rôle est en effet essentiel pour accompagner le développement des entreprises grandes ou petites.

La présidente de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés (ONECCA-Togo), Nubukpo-Agodio Fafavie, vient de s’entretenir avec le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, pour faire le point sur les préparatifs de la rencontre.

Le rôle d'un expert-comptable est de fournir des services professionnels liés à la comptabilité, à la gestion financière et à la fiscalité aux entreprises, aux organisations et parfois aux particuliers.

L'expert-comptable joue un rôle crucial dans la gestion financière et comptable des entreprises, en fournissant des conseils précieux et des services professionnels pour assurer la santé financière et la conformité réglementaire.