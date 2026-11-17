Le 27 novembre, le Centre togolais des expositions et foires (CETEF) ouvrira les portes de la 21ᵉ Foire internationale de Lomé.

Les stands de produits locaux seront toujours là, mais le gouvernement vise plus haut cette année : faire de la foire un lieu où l’on signe des contrats, pas seulement un lieu où l’on achète.

Le ministre de l’Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, est passé lundi sur le site. « Nos foires sont conçues pour mieux mettre en valeur nos productions et nos savoir-faire. C’est fondamentalement ce qui est visé », a-t-il expliqué.

Les chiffres annoncés sont ambitieux : un millier d’exposants et plus de 800 000 visiteurs attendus jusqu’au 13 décembre. L’Inde sera l’invitée d’honneur, et une vingtaine d’autres pays viendront avec leurs entreprises. Le thème, « Lomé, hub du commerce et des investissements en Afrique », résume l’argumentaire togolais : un port en eau profonde, des corridors vers le Sahel et une capitale qui se veut la porte d’entrée de la sous-région.

Reste à finir le chantier. Aménagement du site, canalisation des eaux de pluie : les travaux avancent, selon le ministre, qui reviendra cinq jours avant l’ouverture pour s’en assurer.