Depuis lundi, l’Office togolais des recettes (OTR) réduit de 20 % la valeur en douane des véhicules de plus de cinq ans bloqués au Port autonome de Lomé.

Le délai est serré. La mesure s’applique jusqu’au 20 décembre, et les droits et taxes devront être liquidés et payés au plus tard le 31 décembre pour en profiter.

Une valeur taxable plus basse signifie des frais de dédouanement réduits, plus ou moins selon la catégorie du véhicule. Pour les opérateurs, c’est l’occasion de régulariser leur situation et de sortir enfin des voitures immobilisées depuis des semaines, voire des mois. Pour l’OTR, l’enjeu est de désengorger des parcs saturés et de faire de la place aux nouvelles commandes. Les acheteurs, eux, pourraient trouver des véhicules à meilleur prix.

L’opération n’a rien d’une première : l’OTR l’avait déjà lancée en 2023, 2024 et 2025.

Lomé est un hub pour les voitures d’occasion venues d’Europe.