Maintenir le cap

Le Togo enregistre une progression notable de son revenu national brut (RNB*) par habitant, passé de 2 748 à 2 856 dollars sur les trois dernières années.

Cette amélioration place le pays au 2ᵉ rang dans l’espace UEMOA, juste derrière la Côte d’Ivoire, consolidant ainsi sa position comme l’une des économies les plus dynamiques de la sous-région.

Cette performance intervient dans un contexte marqué par la relance post-COVID-19 et témoigne de l’efficacité des politiques publiques engagées depuis plusieurs années. Le RNB par habitant, qui mesure le revenu moyen des citoyens, constitue un indicateur clé du bien-être économique et social d’un pays.

L’évolution positive du RNB s’explique notamment par les réformes structurelles entreprises pour améliorer le climat des affaires, stimuler l’investissement privé et moderniser l’économie. Dans ce cadre, le secteur privé joue un rôle central dans la création de richesse et d’emplois.

Par ailleurs, le financement des petites et moyennes entreprises (PME) a été renforcé grâce à plusieurs mécanismes mis en place par l’État, avec le soutien des partenaires techniques et financiers. L'objectif : favoriser l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes, pour impulser une croissance inclusive.

Le progrès économique s’est accompagné d’initiatives sociales ciblées, en particulier envers les ménages les plus vulnérables. Parmi elles figurent les transferts monétaires, l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base (santé, eau potable, électricité) et les programmes d’autonomisation économique des femmes.

Ces mesures ont non seulement contribué à réduire la pauvreté, mais également à stimuler l’activité économique locale dans les zones rurales et urbaines.

C’est incontestablement un signal positif pour les investisseurs et renforce la crédibilité du Togo sur le plan macroéconomique.

______

* Le Revenu National Brut (RNB) est un indicateur économique clé utilisé pour évaluer le niveau de richesse d’un pays