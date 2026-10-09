Martin Drevon quitte la NSCT

Martin Drevon quitte la direction générale de la Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT) après six années passées à sa tête.

« J'ai choisi d'aborder une nouvelle étape de mon parcours professionnel. Je quitte mes fonctions serein et plein d'espoir pour l'avenir », a-t-il indiqué. Il estime laisser des fondations solides pour la suite de la dynamique engagée dans la filière cotonnière.

Selon la NSCT, la production de coton-graine est passée d'environ 60 000 à près de 80 000 tonnes sur la période. La campagne 2025-2026 a donné un rendement moyen de 1 064 kg à l'hectare, le meilleur depuis la création de la société. Pour 2026-2027, les superficies annoncées atteignent 120 000 hectares, contre 80 000 la saison précédente.

La société attribue ces résultats à l'agriculture régénératrice, avec plus de 37 550 producteurs formés, et à des solutions de valorisation de la matière organique comme le biochar et le bokashi.

Jacky Riviere, qui avait déjà dirigé la société en 2021, assurera l'intérim.

La NSCT est contrôlée par le groupe Olam International, qui détient 51 % du capital depuis la privatisation de la société. Le reste est détenu par l'État togolais et la coopérative nationale des producteurs de coton, selon la presse économique.

Groupe agroalimentaire mondial coté à Singapour, Olam est présent dans une soixantaine de pays.