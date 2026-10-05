Meilleur contrôle de la dépense publique

Le Togo lance un programme de formation pour les cadres de son administration. Le Projet d'appui à la gouvernance et au développement du secteur privé (PAGDSP), rattaché au ministère des Finances et du Budget, a conclu une convention d'un an avec l'École nationale d'administration (ENA).

Elle a démarré officiellement le 5 octobre.

Le programme prévoit près de 40 sessions, d'octobre 2026 à septembre 2027, au profit de 2 202 cadres et agents. Ils viennent de 24 structures sur tout le territoire, dont l'Office togolais des recettes (OTR), la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale d'État, l'Autorité de régulation de la commande publique, l'Initiative pour la transparence des industries extractives et la Cellule nationale de traitement des informations financières.

Des organisations de la société civile et l'Union des chambres régionales de métiers sont aussi concernées. Une quinzaine de sessions sont prévues d'ici la fin de l'année, à Lomé et dans les régions.

Premier thème : la masse salariale

Le cycle s'ouvre par un atelier sur le contrôle de la solde et la maîtrise de la masse salariale, destiné à 90 cadres de la Direction nationale du contrôle financier.

Ils apprendront à repérer les anomalies dans les données salariales de l'État, à mettre en place des systèmes de contrôle interne et à construire des tableaux de bord de suivi. L'enjeu est central : les dépenses de personnel pèsent lourd dans les comptes publics.

Le projet, financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 9,22 milliards de Fcfa, permettra d’améliorer la gestion des finances publiques, de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, et d’encourager l'investissement privé.