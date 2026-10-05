Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Meilleur contrôle de la dépense publique

Le Togo lance un programme de formation pour les cadres de son administration. Le Projet d'appui à la gouvernance et au développement du secteur privé (PAGDSP), rattaché au ministère des Finances et du Budget, a conclu une convention d'un an avec l'École nationale d'administration (ENA).

Le programme est financé par la BAD © DR

Le Togo lance un programme de formation pour les cadres de son administration. Le Projet d'appui à la gouvernance et au développement du secteur privé (PAGDSP), rattaché au ministère des Finances et du Budget, a conclu une convention d'un an avec l'École nationale d'administration (ENA).

Elle a démarré officiellement le 5 octobre.

Le programme prévoit près de 40 sessions, d'octobre 2026 à septembre 2027, au profit de 2 202 cadres et agents. Ils viennent de 24 structures sur tout le territoire, dont l'Office togolais des recettes (OTR), la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale d'État, l'Autorité de régulation de la commande publique, l'Initiative pour la transparence des industries extractives et la Cellule nationale de traitement des informations financières. 

Des organisations de la société civile et l'Union des chambres régionales de métiers sont aussi concernées. Une quinzaine de sessions sont prévues d'ici la fin de l'année, à Lomé et dans les régions.

Premier thème : la masse salariale

Le cycle s'ouvre par un atelier sur le contrôle de la solde et la maîtrise de la masse salariale, destiné à 90 cadres de la Direction nationale du contrôle financier. 

Ils apprendront à repérer les anomalies dans les données salariales de l'État, à mettre en place des systèmes de contrôle interne et à construire des tableaux de bord de suivi. L'enjeu est central : les dépenses de personnel pèsent lourd dans les comptes publics.

Le projet, financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 9,22 milliards de Fcfa, permettra d’améliorer la gestion des finances publiques, de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, et d’encourager l'investissement privé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Fiscalité et environnement

Fiscalité et environnement

La Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme (SRMT) 2027-2031 fait de la fiscalité environnementale un nouveau levier pour élargir l'assiette fiscale, tout en intégrant l'environnement dans la politique de l'État.

Niamey, Ouagadougou et Bamako

Niamey, Ouagadougou et Bamako

Une mission de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé (A2PL) est en tournée au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Elle vise à renforcer les liens avec les opérateurs économiques des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).

La fiscalité est la même pour tous

La fiscalité est la même pour tous

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a présidé samedi à Lomé une rencontre entre l'Office togolais des recettes (OTR) et les entreprises chinoises installées au Togo.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.