Mieux comprendre les accords commerciaux internationaux

Une session consacrée aux mécanismes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et destinée aux fonctionnaires ouest-africains, s’est achevée vendredi à Lomé.

La ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, Kayi Mivedor-Sambiani, a rappelé l’importance de maîtriser les accords de l’OMC et plus généralement les rouages

Du système commercial multilatéral.

La participation de l’Afrique au commerce mondial est d’environ 2%.

La formation s’est étalée sur 8 semaines.