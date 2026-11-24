AXIAN Digibank & Fintech a signé un accord avec le chinois Huawei pour moderniser ses plateformes de portefeuille électronique, socle technique de ses services de mobile money.

Le projet couvre les cinq marchés où la société opère sous les marques Mixx et MVola. Il est aussi conçu pour accompagner une éventuelle expansion vers de nouveaux pays.

Le groupe AXIAN est l'actionnaire majoritaire de Yas, l'opérateur historique togolais, anciennement Togocom. Au Togo, ses services de mobile money sont proposés sous la marque Mixx by Yas.

Les nouvelles plateformes tripleront la capacité de traitement des transactions du groupe. À terme, elles doivent lui permettre de doubler sa clientèle en Afrique.

Conformes aux normes de sécurité, elles visent aussi à améliorer l'expérience client et à accélérer le lancement de nouveaux produits.

Présente sur cinq marchés avec 650 collaborateurs, AXIAN Digibank & Fintech propose des portefeuilles mobiles, des comptes digitaux, des services de paiement, d'épargne, de crédit, d'investissement et d'assurance.