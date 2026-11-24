Le Togo et le Fonds monétaire international (FMI) n'ont pas encore bouclé la cinquième revue de leur programme.

Conduite par Manrique Saenz, une mission du Fonds a séjourné à Lomé du 9 au 20 novembre. Elle a examiné le programme de réformes appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC). Elle a aussi discuté d'un éventuel accord de 22 mois au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), l'instrument du FMI consacré au climat.

« Si des progrès notables ont été accomplis, les entretiens se poursuivront au cours des prochaines semaines », a déclaré le chef de mission.

Finances publiques et croissance au cœur des discussions

Les échanges ont porté sur l'évolution récente de l'économie, les résultats du programme et les priorités à venir. Selon le FMI, les autorités restent déterminées à préserver la stabilité macroéconomique et à consolider les finances publiques et la dette. Elles veulent aussi soutenir une croissance plus forte et plus inclusive.

Les discussions ont notamment porté sur plusieurs chantiers :

la mobilisation des recettes intérieures ;

l'efficacité de la dépense publique ;

le renforcement de la protection sociale ;

les réformes en faveur du climat des affaires et du secteur privé.

L'achèvement de la revue reste indispensable pour débloquer la prochaine tranche de financement au titre de la FEC.