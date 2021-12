Moderniser l'informel

L’économie togolaise est dominée par le secteur informel. Selon l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques), l’informel c’est 3 millions de personnes et près de 88% des emplois.

L’absence de formation et la désorganisation handicapent son développement.

La faitière nationale des travailleurs du secteur informel du Togo (FAINATRASIT) est confrontée à de nombreux problèmes.

‘La crise sanitaire a amplifié les difficultés et met en péril l’activité de certains de nos membres’, explique Kozon Badawi, sa présidente.

Elle vient de nouer un accord avec une ONG sud-africaine ‘StreetNet International’ (Alliance internationale des vendeurs de rue) pour aider le secteur à se développer.

Une session s’est déroulée mercredi à Lomé. L’objectif est d’inciter les commerçants à se mettre aux nouvelles technologies en montant des sites de vente en ligne.

Une bonne idée, mais difficile à mettre en place compte-tenu des contraintes techniques et des mentalités.

Lee continent africain connaît un cycle de forte croissance économique, mais les transformations structurelles, gages d’émergence de ses économies, sont plus lentes.

Les emplois de qualité demeurent rares, et l’informel reste la norme sur le marché du travail.

L’hétérogénéité de cette économie informelle rend sa définition complexe et représente un obstacle à sa prise en compte par les politiques publiques.

Objectifs de soutien et de modernisation des unités de production, et objectifs de formalisation et de mise en conformité avec un certain nombre de normes et de règlementations sont les deux faces complémentaires de toute politique économique visant à relever le défi de l’informalité dans une logique d’émergence.