Mpoti accueille un centre de traitement du cacao financé par des chocolatiers français

Le Togo renforce sa filière cacao avec l'inauguration mercredi prochain d'un second Centre de traitement post-récolte à Mpoti, dans la commune de Blitta 3.

Financé à hauteur de 50 000 euros par les « Chocolatiers et Pâtissiers du Monde » et le Département des Yvelines (France), ce centre comprend un magasin de stockage, un hall de fermentation avec 42 caisses et une aire de séchage avec 16 tables.

Construit en complémentarité avec le premier centre de Kessibo-Abréwankor dans la préfecture de Wawa, il vise à valoriser la qualité du cacao togolais de la région Centrale et à placer 25 tonnes de cacao d'excellence sur des marchés de niche internationaux dès la première année.

Le projet s'inscrit dans le cadre des Plans de développement des filières café et cacao (PDCC), pilotés par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC), qui ambitionne de positionner le Togo comme un acteur incontournable du cacao de qualité sur le marché mondial.

Le CCFCC est dirigé par Enselme Gouthon.

Chocolatiers & Pâtissiers du Monde est une initiative associative internationale qui met en relation des artisans chocolatiers et pâtissiers de différents pays, en particulier entre les pays producteurs de cacao et les professionnels du secteur en Europe et ailleurs. Son objectif est de favoriser le partage de compétences, la formation et l'accompagnement technique.

L'initiative a été lancée par Christophe Bertrand, chocolatier français de la maison À la Reine Astrid, engagé dans des projets de cacao équitable et de coopération avec des producteurs africains.

La coopération entre le Département des Yvelines et le Togo s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée, c'est-à-dire des partenariats directs entre collectivités territoriales françaises et étrangères. Le Togo est l'un des principaux partenaires africains des Yvelines depuis près de vingt ans.

Le partenariat le plus développé concerne la commune de Lacs 1 (Aného-Glidji).

Cette coopération existe depuis 2007 et porte notamment sur l'assainissement et l'accès à l’hygiène, l’enseignement technique et professionnel, le renforcement des capacités des administrations locales, la gestion des déchets et le soutien à l'emploi local et à la lutte contre la pauvreté.

Le Département est dirigé par Pierre Bédier.