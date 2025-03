Navo AgriMove connecte agriculteurs et transporteurs

Le secteur agricole togolais fait face à d’importants défis logistiques, notamment en matière de transport des marchandises. Pour répondre à cette problématique, une solution numérique, baptisée Navo AgriMove, a été lancée cette semaine.

Cette application a pour objectif de mettre en relation les producteurs agricoles et les sociétés de transport, afin de faciliter l’acheminement des produits agricoles à travers le pays et d’optimiser les coûts logistiques.

L’un des principaux obstacles pour les agriculteurs est le manque d’accès à des services de transport fiables et abordables. Actuellement, les producteurs doivent souvent négocier individuellement ce qui entraîne des coûts élevés, des retards de livraison et des pertes de récoltes faute de solution adaptée.

De leur côté, les transporteurs rencontrent des difficultés pour rentabiliser leurs trajets en raison d’une planification inefficace, ce qui occasionne des retours à vide et une perte de revenus.

Navo AgriMove propose une approche intuitive et sécurisée pour organiser le transport des produits agricoles :

Le producteur agricole publie une demande de transport en précisant le volume des marchandises, la destination et la date souhaitée.

Les sociétés de transport reçoivent ces demandes et soumettent leurs offres en fonction de leurs disponibilités et tarifs.

Une fois un accord trouvé, le producteur verse une avance via la plateforme, garantissant ainsi la sécurisation de la transaction.

Navo AgriMove perçoit une commission et s’assure du bon déroulement de l’opération.

Grâce à Navo AgriMove, les agriculteurs ont désormais accès à un réseau de transporteurs fiables et peuvent gérer leurs demandes en toute simplicité via une interface intuitive et sécurisée. Cette solution réduit également les risques d’arnaque et d’annulation de dernière minute.

L’optimisation des trajets permet également de réduire les coûts logistiques, rendant les produits agricoles plus compétitifs sur le marché.