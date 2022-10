Le XXVIe Forum de la réassurance africaine de l’OAA s’est ouvert lundi à Lomé.

L’organisation des Assurances Africaines (OAA) a été créée pour développer une industrie saine de l’assurance en Afrique et promouvoir la coopération inter-africaine en matière d’assurance et de réassurance.

'Le rôle des réassureurs africains dans la croissance économique et le développement', tel est le thème de la rencontre.

‘Ce thème, au regard du contexte actuel de l’économie mondiale qui n’échappe pas à nos différents pays, traduit la nécessité d’une démarche proactive et inclusive des acteurs du marché de l’industrie de l’assurance pour accompagner nos états, nos économies, le secteur privé, les investisseurs dans leurs activités économiques, au bénéfice du développement de nos pays’, a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya.

Le monde est marqué par différentes crises depuis trois ans, a-t-il rappelé.

Le choc de la pandémie qui a entrainé un bouleversement de l’ensemble des activités économiques.Avec un risque de

L’Afrique s’est montrée quand même résiliente.

‘Malgré les moyens limités que nous avons, les plus hautes autorités de nos pays ont su prendre des mesures proactives d’abord pour juguler les effets de la pandémie au plan sanitaire, mais en même temps pour maitriser l’impact de cette pandémie sur nos économies. L’Afrique s’est donc montrée résiliente’, a rappelé M. Yaya.

En 2021, tout s’annonçait, en effet, sous les meilleurs auspices. Mais patatras, une autre crise est intervenue, celle de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Ce conflit a contribué à la poussée inflationniste. Enfin, la menace terroriste perturbe, l’activité économique dans certaines régions.

‘Dans ce contexte, les investisseurs cherchent à se couvrir contre les risques et recourent à l’assurance. Et l’assureur pour se protéger recourt aux services des réassureurs. Mais pour que tout ceci soit possible, il faut une industrie de l’assurance robuste et des réassureurs qui ont une bonne solidité financière pour pouvoir accompagner nos Etats, nos économies. Il est très très important que les assureurs et les réassureurs consolident leurs fonds propres et leurs capitaux de sorte à pouvoir se préparer à faire face aux multiples risques qu’ils assurent’, a souligné M. Yaya.

Il a appelé les acteurs du secteur à faire preuve de plus de créativité, d’esprit d’innovation.