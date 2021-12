Nouveau look pour les stations-services

En mai dernier, le pétrolier Total est devenu TotalEnergies.

Une volonté d’ancrer dans son identité, sa stratégie de transformation en compagnie multi-énergies. A l’occasion de son changement de nom, TotalEnergies s’est doté d’une nouvelle identité visuelle.

Le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle TotalEnergies est résolument entrée : celle d’une compagnie multi-énergies qui met en œuvre sa mission de produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres.

Au Togo, le changement est en cours. Le temps de relooker les stations-services. La première à bénéficier de ce renouveau est celle située le Boulevard de la Paix,à Lomé.

‘Nous allons continuer donc à nous réinventer pour toujours mieux vous servir et vous fournir plus d’énergie à coûts très abordable, disponibles et propres', a déclaré Frédéric Maupetit, le directeur général Togo de TotalEnergies.

La société s’engage également à être plus vertueuse en matière d’environnement en procédant au recyclage des huiles de vidange.

Des panneaux solaires devraient également équiper les stations.