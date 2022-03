Nouveau représentant de la SFI pour le Togo

Kyle Kelhofer a été nommé représentant régional senior de la SFI (Société financière internationale, Groupe de la Banque mondiale) pour le Bénin, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo, indique un communiqué

Dans ses nouvelles fonctions, il s’attachera à soutenir la croissance du secteur privé, la création d’emplois et la reprise post-COVID-19 en Afrique de l’Ouest.

De nationalité américaine, M. Kelhofer avait passé plusieurs années au Ghana.

‘C’est un immense plaisir d’être de retour en Afrique de l’Ouest et j’ai hâte de travailler avec l’équipe de la SFI pour soutenir le développement socio-économique de la région. La pandémie de COVID-19, le changement climatique, la pauvreté et le chômage sont des défis sérieux et étroitement liés, mais en travaillant avec les partenaires des secteurs public et privé, nous pouvons aider la région à jeter les bases d’une croissance forte et durable’, a-t-il déclaré.

Au Bénin, au Ghana, au Libéria, en Sierra Leone et au Togo, l’action de la SFI consiste notamment à soutenir le secteur agroalimentaire, à combler les lacunes en matière d’infrastructures et de connectivité, à promouvoir l’inclusion numérique et à financer les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

La SFI est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de 100 pays et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement.

Au cours de l'exercice 2021, IFC a engagé un montant record de 31,5 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d'institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises avec les conséquences de la pandémie de COVID-19.