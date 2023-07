Nouveau représentant pour le Togo

La Camerounaise Josiane Kwenda a été nommée directrice de la SFI (Société financière internationale, Groupe Banque mondiale) pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, avec résidence à Abidjan.

La SFI est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de 100 pays et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement.

Elle a financé ou finance de nombreux projets d’entreprises au Togo.