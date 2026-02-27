OMC Yaoundé : l'Afrique se prépare

Rubriques

En prélude à la 14e Conférence ministérielle de l'OMC, prévue les 26 et 27 mars 2026 à Yaoundé (Cameroun), Arthur Trimua, le ministre délégué chargé de la Promotion de l’investissement,, a participé jeudi à Maputo (Mozambique) à une rencontre des ministres africains du commerce.

Rendez-vous fin mars au Cameroun © republicoftogo.com

L'objectif est d’harmoniser la position africaine autour des grands enjeux :  industrialisation, sécurité alimentaire, commerce numérique et réforme de l’OMC.

L'Afrique ne représente aujourd'hui que 3% du commerce mondial. La conférence de Yaoundé sera une occasion pour le continent de faire entendre sa voix et de plaider pour un système commercial multilatéral plus équilibré et plus favorable à son développement.

