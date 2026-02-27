Stratégie sahélienne

Le Port autonome de Lomé (PAL), s'engage à acheminer 20 000 tonnes d'engrais vers le Niger, une commodité vitale pour l'agriculture sahélienne.

L'annonce a été faite lors d'un entretien entre Edem Kokou Tengue, le ministre de l’Economie maritime, et Mahaman El Hadj Ousmane, ministre nigérien de l’Agriculture.

Le PAL est un hub logistique de référence pour les pays enclavés du Sahel. Tout est mis en oeuvre pour faciliter le transit vers le Niger, mais aussi vers le Burkina Faso et le Mali.