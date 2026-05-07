Oragroup renoue avec la rentabilité

Oragroup, groupe bancaire panafricain présent dans 12 pays et quatre zones monétaires en Afrique de l'Ouest et centrale, a annoncé dans un communiqué un résultat net positif de 21,64 milliards de Fcfa pour l'exercice 2025, contre une perte de 44,4 milliards en 2024.

Une amélioration de plus de 66 milliards en un an, qui signe un retournement maîtrisé.

Trois indicateurs résument la transformation opérée.

Les frais généraux reculent de 12%, le résultat brut d'exploitation progresse de 49%, traduisant une efficacité opérationnelle nettement améliorée. Surtout, le coût net du risque chute de 90%, illustrant les progrès spectaculaires dans l'assainissement du portefeuille de crédits.

Côté bilan, les dépôts clients progressent de 5% pour atteindre 3 088 milliards, les capitaux propres augmentent de 17% et le total de bilan dépasse 4 014 milliards des fondamentaux solides qui témoignent de la confiance retrouvée des clients et partenaires.

Le momentum se prolonge. Au premier trimestre 2026, le résultat net progresse de 37% et les dépôts de 14% sur un an, confirmant qu'Oragroup est bien sur une trajectoire de croissance durable, et non sur un simple rebond conjoncturel.

Après la tempête de 2024, Oragroup a choisi la discipline plutôt que l'expansion tous azimuts. Le pari semble payant.

Le siège d'Oragroup est au Togo.