Pêche et aquaculture : le Togo mise sur la jeunesse

Le Syndicat national des pêcheurs (SYNAPETO) a annoncé samedi le lancement de tournées de sensibilisation à travers le pays pour inciter davantage de jeunes à rejoindre le secteur de la pêche.

L’initiative intervient dans un contexte marqué par le vieillissement des effectifs et l’urgence de renouveler la main-d’œuvre.

Pour les responsables du syndicat, la pêche peut constituer une véritable opportunité pour la jeunesse. « Avec la pêche, on peut trouver une solution au phénomène d’exode ou de migration qui fait périr nos frères et sœurs », affirment-ils, soulignant que le gouvernement a consenti d’importants investissements dans ce domaine, sans que les jeunes ne s’en emparent suffisamment.

Dans d’autres pays comme le Sénégal ou le Cameroun, le Synapeto relève que des étudiants s’adonnent à la pêche pendant leurs heures creuses, preuve que cette activité peut être une voie d’épanouissement économique.

« La pêche n’a rien d’extraordinaire, il faut juste des formations et le tour est joué. Nous avons une belle opportunité, il ne nous reste qu’à nous organiser. Si le gouvernement peut nous aider dans ce sens, ce serait bien », plaident les leaders syndicaux.

La pêche représente un secteur vital : elle génère plus de 22 000 emplois et contribue à 4,5 % du PIB. Pour renforcer sa performance et sa durabilité, le pays s’est doté en 2024 d’une stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture.

Ce plan vise notamment à améliorer la productivité des ressources halieutiques, assurer une gestion durable des produits, valoriser les ressources et renforcer la gouvernance du sous-secteur.

La mise en œuvre de cette stratégie devrait permettre au Togo de développer des systèmes de production halieutique résilients au changement climatique, tout en améliorant les conditions de vie des communautés de pêcheurs.