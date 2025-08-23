Toyota va installer une plateforme de distribution au port de Lomé

Rubriques

Au dernier jour de son séjour au Japon, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu une délégation de Toyota Tsusho Corporation, maison mère du groupe automobile Toyota.

Un ancrage régional depuis le Togo © republicoftogo.com

Le PDG, Ichiro Kashitani, a annoncé un accroissement des investissements au Togo. Le groupe va installer une plateforme de distribution au mois d’octobre au port de Lomé.

Grâce à cette implantation, Toyota entend renforcer sa présence régionale en facilitant l’importation, la distribution et le service après-vente de ses véhicules. 

L’entreprise japonaise souhaite également être active dans le secteur des énergies renouvelables et de la santé.

Déjà reconnu pour sa performance et sa connectivité, le port de Lomé, le seul port en eau profonde dans la sous-région, attire de plus en plus d’acteurs internationaux de premier plan. 

Toyota Tsusho Corporation est présent dans l’automobile, la production, la transformation et le commerce de l’acier, de l’aluminium et des métaux non ferreux, l’énergie renouvelable, les centrales électriques, le commerce de produits agricoles, les solutions médicales, notamment.

