Pédagogie budgétaire

Le contenu du budget de l’Etat est très technique. Il est incompris par une large frange de la population. Le gouvernement s’est engagé à rendre accessible l’information budgétaire de façon simple et pédagogique.

Un document vient d’être publié qui s’intitule ‘Budget citoyen’.

‘L’un des principes fondamentaux de la gestion des finances publiques est la transparence qui exige la publication régulière des informations et données budgétaires. Le budget citoyen répond à cette préoccupation et permet aux citoyens de comprendre le processus budgétaire, la collecte des ressources ainsi que leur utilisation’, explique Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

Les novices pourront trouver des informations claires et synthétiques sur les projets de loi de finances, le collectif budgétaire, la dette, la programmation budgétaire, les impôts, les recettes fiscales …

Un outil pour une meilleure compréhension de l’action de l’Etat.