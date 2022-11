Personne n'est à l'abri d'un accident

Le Port Autonome de Lomé (PAL) connait une forte expansion. Il est considéré comme l’une des plateformes les plus modernes de la sous-région.

Principal canal d’échanges du pays avec l’extérieur, et en particulier avec l’hinterland, le PAL est au service de l’économie nationale et de celle de la sous-région ouest africaine.

Les opérateurs économiques en ont fait leur port de prédilection.

Dans ce contexte, il est important que tous les acteurs, transporteurs, agréés en douane, cadres de l’OTR opérant dans le secteur puissent avoir une connaissance claire des assurances qui existent pour garantir la protection des biens et marchandises importées.

C’est l’objet d’un séminaire qui se déroule jusque’à mercredi à Baguida (20km de Lomé).

Le représentant du ministre de l’Economie et des Finances, Kossi Tofio, directeur de Cabinet, a souligné que la rencontre permettait d’avoir une connaissance précise des règles et des différentes conventions qui gouvernent le transport maritime et les assurances facultés.

L’assurance facultés (ou sur facultés) permet de couvrir les risques encourus par des marchandises lors d’un transport maritime, terrestre ou encore aérien.

Elle peut venir en complément de l’assurance du transporteur qui peut faire l’objet de limitations de responsabilités de ce dernier.