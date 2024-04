Pierre angulaire dans l'effort de développement économique

Les députés ont adopté jeudi la loi autorisant l’adhésion du Togo à l’accord sur la création de la société islamique d’assurance des investissements et de crédit à l’exportation (SIACE/ICIEC).

La SIACE, membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a pour mission de faciliter les transactions commerciales et les investissements directs étrangers dans les Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

L’adhésion du Togo à la SIACE est en ligne avec la Feuille de Route Gouvernementale 2025, dont l’ambition est de faire du Togo une destination attractive et une terre d’opportunités pour les investisseurs. Elle permettra de catalyser les investissements privés pour la mise en œuvre des projets de la feuille de route gouvernementale 2025, a indiqué Rose Kayi Mivedor, la ministre du Commerce, lors de son intervention.

Elle représentait Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

L’adoption de cette loi constitue une réponse à l’épineuse question du financement des entreprises privées, notamment la problématique liée à la disponibilité et la qualité des garanties exigées par les prêteurs.

L'objectif principal de la SIACE est de renforcer les capacités économiques des pays membres de l'OCI en promouvant le commerce et les investissements transfrontaliers. Elle vise à atteindre cet objectif en offrant des produits d'assurance qui réduisent les risques associés au commerce international et aux investissements.

Bien que centrée sur les pays membres de l'OCI, la SIACE collabore également avec des pays non membres et des institutions financières internationales. Elle vise à établir des partenariats stratégiques qui peuvent faciliter le flux des investissements et du commerce à l'échelle mondiale, en se concentrant particulièrement sur les secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et la santé.