Pour y voir plus clair

Le secteur minier entre dans une nouvelle ère de transparence et de rigueur. Le ministère délégué chargé des Ressources minières s'apprête à lancer un audit portant sur une cinquantaine de carrières.

Cet audit ne se limitera pas à un simple contrôle administratif. Il comprendra des travaux de terrain pour constater l'état des sites, relever les éléments utiles et contrôler les dispositifs de mesure à l'aide d'outils modernes et fiables.

Une simulation de l'état initial des gisements et une estimation des volumes extraits seront également réalisées, avec traçabilité des méthodes retenues.

Les données déclaratives et fiscales, taxes, droits, redevances et contributions au développement local, seront confrontées aux résultats du terrain. La conformité environnementale et sociale des exploitations sera également évaluée, tout comme les éventuels écarts de volumes et de recettes.

Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large de surveillance du secteur.

En 2026, 52 sociétés feront l'objet d'inspections et de mises en conformité avec la législation minière, contre seulement 19 l'année précédente.