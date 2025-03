Problèmes financiers

Les ennuis financiers s’accumulent pour le groupe togolais New World TV (NWT). Détenteur des droits de diffusion, en Afrique francophone, du championnat d’Italie de football (Serie A), de la diffusion de la Ligue des champions et de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) jusqu’en décembre 2025, NWT, un temps qualifié de chaîne montante du paysage audiovisuel africain, ne parvient plus à payer ses créanciers, écrit Jeune Afrique lundi sur son site.