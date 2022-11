L’Agence de transformation agricole (ATA) devrait être opérationnelle d’ici le début de l’année prochaine.

Sa mission sera d’accompagner les producteurs et les industriels vers une logique commerciale de transformation, bien plus lucrative et pourvoyeuse d’emplois.

Les pouvoirs publics ont bien compris que l’avenir de l’agriculture repose sur de la valeur ajoutée.

Les centres agro-industriels que l’Etat envisage de créer à travers le pays sont une source de prospérité future pour le monde rural.