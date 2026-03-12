Public-privé : concertation plus approfondie

Rubriques

Une cellule technique de concertation entre le gouvernement et les organisations patronales sera prochainement mise en place, à l'initiative du ministère de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Lilas Trimua. 

Rencontre jeudi entre Arthur Lilas Trimua et le patron des patrons, Coami Sedolo Tamegnon © republicoftogo.com

Cette cellule aura pour mission d'examiner régulièrement les difficultés auxquelles font face les entreprises, dans une logique de dialogue constructif entre l'État et le secteur privé.

Le patronat a présenté ses principales préoccupations : contraintes d'approvisionnement en énergie pesant sur la production industrielle, difficultés d'application des textes sur le contenu local, lenteurs administratives et accès limité au crédit bancaire, notamment auprès des banques de développement, où la levée de fonds du secteur privé togolais reste faible comparée aux pays voisins.

Rencontre jeudi entre Arthur Lilas Trimua et le patron des patrons, Coami Sedolo Tamegnon.

