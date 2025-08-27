Quand l’océan devient moteur de développement pour l’Afrique

Après une première édition réussie en 2023, la capitale togolaise accueillera du 10 au 12 septembre 2025 la 2ème édition de la Maritimafrica Week, grand rendez-vous continental consacré à l’économie bleue.

L’événement réunira experts, gouvernements, entreprises, universitaires et organisations internationales pour débattre des enjeux et des opportunités liés à la mer et aux ressources aquatiques.

Le concept d’économie bleue désigne l’ensemble des activités économiques liées aux océans, mers, lacs et cours d’eau, ainsi qu’à leurs ressources. Elle englobe :

les secteurs traditionnels comme la pêche, l’aquaculture, le transport maritime et le tourisme côtier,

mais aussi des domaines innovants tels que les énergies marines renouvelables, la biotechnologie, ou encore l’exploitation durable des ressources minérales marines.

L’économie bleue repose sur un principe clé : valoriser les ressources aquatiques tout en garantissant leur durabilité, afin de répondre aux grands défis mondiaux comme le changement climatique, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement.

Des conférences, séminaires, rencontres B to B et visites d’infrastructures maritimes rythmeront les 3 jours.

En accueillant cet événement, le Togo entend mettre en avant ses efforts pour développer une économie bleue durable, profitant de sa façade maritime stratégique sur le Golfe de Guinée et de son port en eau profonde de Lomé, l’un des plus dynamiques de la région.