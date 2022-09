Quantité et qualité

La 62e assemblée annuelle de l’Organisation Interafricaine de Café (OIAC) aura lieu à Lomé du 14 au 18 novembre prochains.

C’est le ministre du Commerce, Kodjo Adédzé, qui l’a annoncé jeudi lors d’une réunion virtuelle du secrétariat général de l’institution.

‘Le monde étant en profonde mutation, les consommateurs de plus en plus exigeants et les concurrents toujours à la quête d’opportunités d’affaires, nous devons travailler davantage sur les aspects de quantité, mais aussi de qualité et de certification dans les chaînes de valeur de notre café pour garantir une meilleure compétitivité’, a-t-il déclaré.

Kodjo Adédzé est le président en exercice du comité directeur de l’OIAC.