Rajeunissement du parc automobile

Sur les routes togolaises, voitures et camions ont des allures d’épaves. Des modèles qui ont 20 ans et plus. Des véhicules d’occasion venus d’Europe.

Mais le rajeunissement du parc semble en marche.

Selon les chiffres communiqués mercredi par l’OTR (Office togolais des recettes), 9074 véhicules de moins de 5 ans ont été importés depuis 2 ans.

Les avantages fiscaux - pas de taxes d’importation ni de TVA - ont certainement stimulé le marché notamment du neuf.

Entre 2020 et fin octobre 2021, les voitures importées sont au nombre de 6.965, d’après l’OTR.

La prime à l’environnement n’a pas stimulé les acquéreurs. Seulement 13 voitures hybrides ont été vendues par les concessionnaires.