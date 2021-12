La mobilisation optimale des recettes fiscales est destinée à faire face aux défis sans cesse croissants de développement du Togo dans un contexte macroéconomique de crise, notamment liée à la pandémie.

Cela nécessite un encadrement plus rigoureux et des réflexions plus profondes autour des réformes fiscales dans le sens de la performance.

L’UEMOA, grâce à l’accompagnement des partenaires techniques et financiers notamment la Banque Mondiale, l’Union européenne et le FMI, le gouvernement a sollicité et obtenu des financements de l’Association internationale pour le développement (IDA) et de l’UE pour la mise en œuvre du Projet d’appui à la gouvernance économique (PAGE), en vue de soutenir le Plan national de développement (PND 2018-2022) et la Feuille de Route du 2025.

Le PAGE accompagne les autorités dans l’opérationnalisation de l’Unité de politique fiscale (UPF).

L’UPF est le service technique qui assiste le ministre de l’Economie et des Finances dans l'exercice de ses attributions en matière de mobilisation des ressources intérieures.

L’UPF est chargée de proposer une stratégie visant à moderniser le système fiscal, à le simplifier et à améliorer son efficience, de veiller à la cohérence des instruments fiscaux et parafiscaux; d’orienter la stratégie en matière de relations fiscales internationales ; de définir la fiscalité en matière de revenus de consommation et de capital, de contrôler les activités de l’OTR et de donner son avis sur les projets de lois, règlements et instructions en matière fiscale et douanière.

L’UPF se propose d’élaborer un plan stratégique 2022-2026 qui lui servira de boussole pour les cinq prochaines années.

Une première réunion de cadrage a eu lieu mardi en présence de de Kossi Tofio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, qui représentait Sani Yaya.

‘Cette réunion de lancement d’un processus d’élaboration du Plan stratégique de l’UPF qui s’étend sur une période de trois mois environ s’est voulue inclusive et large, justifiant ainsi la forte implication du secteur privé et des autres partenaires de l’administration fiscale’, a-t-il indiqué.