Région maritime : les professionnels du coton dans une phase dynamique

Après une campagne 2024-2025 marquée par une baisse de 43,75% de la production, les cotonculteurs de la région Maritime affichent leur désir de rebondir. Leur objectif : porter la production régionale à 10 000 tonnes lors des prochaines campagnes.

Cette ambition s'inscrit dans une dynamique nationale encourageante.

La production de coton graine est estimée à 79 000 tonnes pour la campagne 2025-2026, contre environ 60 000 tonnes l'année précédente, soit une progression de près de 20%. Les rendements moyens ont également progressé, passant de 797 à 995 kg à l'hectare.

Les producteurs de la région Maritime attribuent leur contre-performance à une pluviométrie défavorable, des semences de qualité insuffisante, une apparition précoce des ravageurs et un accès limité au financement agricole.

Pour atteindre leur objectif de 10 000 tonnes, ils devront surmonter des défis structurels : accès au foncier, financement agricole et résilience face au changement climatique, des préalables indispensables pour contribuer à l'ambition nationale de 150 000 à 200 000 tonnes à l'horizon 2030.