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Open Sky : de l'engagement politique à la réalité opérationnelle

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a ouvert lundi à Lomé la première Convention et Exposition africaines du transport aérien.

Faure Gnassingbé © republicoftogo.com

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a ouvert lundi à Lomé la première Convention et Exposition africaines du transport aérien, en présence notamment du président rwandais Paul Kagamé, qu'il a chaleureusement salué pour son rôle déterminant dans les réformes de l'Union africaine, dont le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) est l'un des fruits.

Dans un discours articulé autour de quatre convictions, M. Gnassingbé a tracé une feuille de route ambitieuse pour l'aviation continentale.

Il a d'abord appelé à faire passer le ciel unique africain « de l'engagement politique à la réalité opérationnelle », soulignant qu'il reste parfois plus simple de relier une capitale africaine à une ville européenne qu'à une autre capitale africaine, « un constat qui révèle une fragmentation profonde de notre espace économique ».

Il a ensuite plaidé pour une connectivité plus accessible et moins coûteuse, rappelant qu'« un billet trop cher n'est pas seulement une contrainte pour le passager, c'est une barrière à l'intégration africaine elle-même ».

Sa troisième conviction porte sur le fret aérien comme levier de transformation productive, essentiel au bon fonctionnement de la ZLECAf. 

Enfin, il a appelé à bâtir une base aéronautique africaine « plus solide, plus innovante et plus durable », capable de créer des emplois qualifiés et de former la jeunesse aux métiers de l'aviation.

« Un ciel africain unique n'est pas seulement un projet d'aviation. C'est un projet d'intégration, de développement et de souveraineté », a conclu Faure Gnassingbé en déclarant officiellement ouverte la Convention.

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