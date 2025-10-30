Rubriques

Relancer la filière, compliqué mais pas impossible

Production en chute libre depuis 5 ans © republicoftogo.com

Face à la baisse persistante de la production cotonnière, les acteurs de la filière entendent relancer le secteur à travers une nouvelle feuille de route 2025-2030, actuellement en cours d’élaboration. 

Redynamiser la chaîne de valeur cotonnière et atteindre 200 000 tonnes de coton graine d’ici 2030, c’est l’objectif.

Cette initiative, portée par la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) en collaboration avec la Fédération Nationale des Groupements de Producteurs de Coton (FNGPC), vise à remettre la filière sur les rails après plusieurs campagnes agricoles en recul.

La production connaît une chute notable depuis 5 ans avec des rendements en deçà des attentes. 

La campagne 2024-2025 a enregistré seulement 60 403 tonnes, en recul de 8,4 % par rapport aux prévisions initiales de 66 000 tonnes.

Le plan quinquennal entend apporter des réponses concrètes aux défis majeurs qui freinent les performances.

Remobilisation des producteurs, modernisation des méthodes agricoles et adaptation aux effets du changement climatique, amélioration de la logistique, de l’égrenage et des circuits de commercialisation, accès facilité au financement pour les producteurs et renforcement de la gouvernance et de la coordination entre acteurs publics et privés. Ce sont les points stratégiques évoqués.

L’ambition de revenir à une production annuelle de 200 000 tonnes reste élevée, mais les parties prenantes estiment qu’elle est atteignable si les réformes nécessaires sont engagées rapidement et de manière cohérente.

Industrie : Lomé se projette vers Istanbul pour le WCI Forum 2026

Une délégation de l’Association des Exportateurs du Sud-Est de l’Anatolie (GAIB) est en visite à Lomé depuis mercredi dans le cadre des préparatifs de la 14ᵉ édition du Forum mondial de la coopération industrielle (WCI), prévue du 11 au 12 février 2026 à Istanbul.

Culture de redevabilité

L’Inspection Générale des Finances (IGF) vient de publier son rapport annuel d’activité 2024, accessible au grand public via le site officiel du ministère de l’Économie et des Finances.

L’OTR double les recettes budgétaires en six ans

Cinq ans après la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de modernisation, l’Office Togolais des Recettes (OTR) dresse un bilan positif de ses performances, confirmant sa position comme acteur central de la gouvernance financière du Togo.

