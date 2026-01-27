Renforcer le marché des titres pour sécuriser le financement du développement

À l’occasion de la 8ᵉ édition des Rencontres du Marché des Titres Publics de l’UEMOA, le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a réaffirmé mardi à Lomé le rôle stratégique du marché régional des titres publics dans le financement des économies et la préservation de la souveraineté financière des États membres.

Au nom du gouvernement togolais, il a exprimé sa gratitude à UMOA-Titres, à la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest et à l’ensemble des acteurs du marché, saluant leur engagement en faveur du renforcement durable des capacités du marché régional.

Dans un contexte macroéconomique marqué par la hausse des besoins d’investissement public, des contraintes budgétaires persistantes et un environnement international incertain, le ministre a souligné l’impératif de préserver la soutenabilité de la dette publique.

Il a rappelé que le Marché des Titres Publics constitue un instrument central de mobilisation de l’épargne domestique, permettant aux États de financer leurs politiques publiques en monnaie locale et de réduire leur exposition aux chocs externes.

M. Barcola s’est félicité des progrès réalisés par le marché régional, devenu au fil des années un pilier du financement des États. Il a indiqué que, sur la période 2021-2024, le Togo a pu mobiliser chaque année entre 500 et 700 milliards de FCFA sur ce marché, couvrant une part significative de ses besoins de financement.

Rendant hommage au président du Conseil, Faure Gnassingbé, il a mis en avant les réformes engagées en matière de transparence et de gouvernance de la dette publique, qui ont renforcé la crédibilité de la signature souveraine du Togo et amélioré la confiance des investisseurs.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de développer davantage le marché secondaire, afin d’assurer la liquidité des titres, d’allonger les maturités et de renforcer la prévisibilité du financement public.

Il a appelé à un engagement accru de l’ensemble des parties prenantes pour consolider un marché plus profond, plus résilient et fondé sur la discipline, la transparence et la confiance.

La rencontre se déroule en présence du Gouverneur de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), Jean-Claude Kassi Brou, et de Oulimata Ndiaye Diasse, directrice de UMOA-Titres.