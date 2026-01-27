Rubriques

Stimuler le business entre les Etats-Unis et le Togo

L’Ambassade des États-Unis a lancé lundi de l’American Chamber of Commerce in Togo (AmCham).

Cette structure vise à renforcer les relations économiques entre le Togo et les États-Unis, en facilitant les échanges entre les entreprises privées des deux pays.

S’exprimant à cette occasion, le chargé d’Affaires américain, Richards Michaels, a salué l’ouverture d’« un nouveau chapitre des relations commerciales » entre les deux pays, fondé sur la croissance économique, l’innovation et le partenariat.

Selon le diplomate, l’AmCham-Togo se veut une plateforme destinée à rapprocher les entreprises togolaises et américaines, à promouvoir un climat des affaires favorable et à accompagner les investisseurs américains souhaitant s’implanter ou développer leurs activités sur le marché togolais.

Cette initiative témoigne de l’attractivité croissante du Togo, soutenue par les réformes engagées ces dernières années pour améliorer l’environnement des affaires.

