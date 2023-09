Réseautage d'abord !

400 hommes d’affaires du Togo et d’Afrique sont attendus le 30 septembre à Lomé pour une rencontre baptisée ‘Mon carnet’.

Un rendez-vous destiné à mettre en avant les relations humaines et le savoir-faire.

‘L’entrepreneuriat ne doit pas être une aventure mais un engagement. Souvent on crée des entreprises sans forcément savoir ce qui nous attend. Cette rencontre permettra de mieux appréhender le futur et de bien garnir son carnet d’adresse pour plus d’ouverture sur le monde’, a indiqué Florence Dada Gnimavo, l’organisatrice.

Pas une seule semaine ne passe sans que la capitale togolaise soit le lieu de rencontres, Foires, Salons ou conférences à caractère économique.

Ce qui démontre la bonne réputation dont bénéficie le Togo.