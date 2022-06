Résilience inattendue face aux tensions diverses

En prévision des Assemblées annuelles qui se tiendront la semaine prochaine au Caire, Afreximbank a publié jeudi un rapport sur les perspectives de croissance de l'Afrique pour 2022.

En dépit des effets négatifs persistants de la pandémie - de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des pressions inflationnistes croissantes aux vagues récurrentes d'infections au Covid-19 et à l'émergence de variants - la résilience a été remarquable en Afrique.

Bien que le niveau de reprise soit inégal selon les régions et les pays, la croissance est soutenue partout sur le continent.

Le rapport ‘Africa’s 2022 Growth Prospects : Poise under Post-Pandemic and Heightening Geopolitical Pressures’ a été rédigé par le Dr Hypolite Fofack, économiste en chef et directeur de la recherche à la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).