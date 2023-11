Retour de la croissance en 2024

La croissance économique de l'Afrique ralentira cette année et ne se rétablira que partiellement en 2024, a déclaré mercredi la Banque africaine de développement (BAD) alors qu'elle réduisait ses prévisions de PIB pour le continent en raison de l'instabilité politique, de la faible croissance mondiale et des taux d'intérêt élevés.

La croissance réelle du PIB devrait passer à 3,4% cette année contre 4% en 2022, avant de remonter à 3,8% en 2024, selon un rapport de la BAD. En mai, elle prévoyait une expansion de l'économie de 4% en 2023 et de 4,3% en 2024, après une croissance de 3,8% en 2022.

Les "effets cicatriciels à long terme" de la pandémie de COVID-19 combinés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie faisant grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie en 2022 ont freiné la reprise économique initialement forte de l'Afrique de la pandémie, a indiqué la banque.

"Ces facteurs ont été exacerbés par... des poches d'instabilité politique à travers le continent, une demande d'exportation faible en raison d'une croissance mondiale tiède, un resserrement de la politique monétaire et le coût accru des emprunts qui en découle", a-t-elle ajouté.

La plupart des pays africains sont exclus des marchés internationaux de la dette en raison de taux d'intérêt prohibitifs depuis le début de 2022, avec le défaut du Ghana et l'intention de l'Éthiopie de restructurer son unique obligation étrangère.

La plus forte baisse des prévisions de croissance pour 2023 a été enregistrée en Afrique centrale, où il y a eu un coup d'État au Gabon et un conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, à 4,1% contre 4,9% en mai.

La prévision de croissance de l'Afrique de l'Est a été réduite de 0,7% à 3,4%, en raison de la guerre civile au Soudan et de la pression sur le Kenya pour rembourser ou refinancer une obligation de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024. La prévision de croissance de l'Afrique du Nord a également été réduite de 0,7%.

L'Afrique australe devrait enregistrer la croissance la plus faible du continent en 2023, à 1,6%, les coupures de courant entravant la production dans la plus grande économie de la région, l'Afrique du Sud.

Les pays qui n'exportent pas de matières premières devraient connaître un taux de croissance économique plus élevé, même si celui des exportateurs de matières premières diminue."