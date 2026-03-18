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Sans traçabilité, pas de marchés internationaux

Le déficit de traçabilité des produits agroalimentaires togolais constitue un frein majeur à leur accès aux marchés internat

La certification agroalimentaire n'est plus une option © republicoftogo.com

Le déficit de traçabilité des produits agroalimentaires togolais constitue un frein majeur à leur accès aux marchés internationaux. 

Pour y remédier, la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) a lancé mardi à Lomé, avec l'appui de la GIZ (Coopération allemande) via le programme ProComp, une session de trois jours destinée aux TPME du secteur.

La HAUQE entend accompagner ces entreprises dans la certification de leurs produits et la maîtrise des systèmes de traçabilité - identification des lots, suivi des flux de production - pour renforcer la confiance des consommateurs et faciliter l'accès durable aux marchés extérieurs.

ProComp est l'acronyme du Programme pour l'Amélioration de la Compétitivité du Secteur Privé au Togo.

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