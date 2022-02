SEGUCE ouvre ses portes

La Société d’Exploitation du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur au Togo (SEGUCE Togo) organise du 14 au 19 février des journées portes ouvertes.

Professionnels et grand public sont conviés.

L’évènement est organisé avec le concours du ministère du Commerce.

Ce guichet unique géré par Veritas, leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification, permet de favoriser la transparence dans les relations entre les acteurs du commerce et de réduire considérablement les délais de traitement des marchandises à l’import et à l’export.