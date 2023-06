Shanghai accueille les commerçants du monde entier

La VIe exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) aura lieu du 5 au 10 novembre 2023 à Shanghai.

150.000 acheteurs nationaux et internationaux sont attendus. La surface d’exposition est impressionnante : 250.000 m2 et plus de 1.000 stands.

L’Afrique devrait être massivement représentée compte tenu des échanges économiques importants.

Des entreprises togolaises seront au rendez-vous. LA Chambre de commerce et d’industrie du Togo coordonnera le déplacement.

Avec la fin de la crise sanitaire, la Chine a repris l’organisation des grandes rencontres économiques.