Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Soja bio : un bon produit d'exportation

C'est parti pour la 5ᵉ édition de la campagne de production du soja, avec un objectif de 300 000 tonnes. 

Un choix de souveraineté, pas seulement de marché © republicoftogo.com

C'est parti pour la 5ᵉ édition de la campagne de production du soja, avec un objectif de 300 000 tonnes. 

Placée sous le thème « Soja biologique, notre choix, notre avenir », elle marque, pour le Conseil interprofessionnel de la filière soja (CIFS Togo), le point de départ d'une nouvelle saison d'engagement en faveur d'une filière jugée stratégique.

Le pari du bio face à la concurrence internationale

Pourquoi ce virage vers le biologique ? La réponse tient en une équation simple : face à une offre internationale largement dominante, le Togo n'a pas la taille pour rivaliser sur les volumes. 

« Ce choix se justifie parce que, compte tenu de la taille de notre production face à l'offre internationale, nous devrons, pour plus de valeur ajoutée, nous orienter vers les marchés de niche. Le soja biologique constitue donc l'outil parfait pour un avenir radieux de la filière et de ses acteurs », explique Mounirou Koriko, président du conseil d'administration du CIFS.

Au-delà de sa propre filière, le soja togolais reste un maillon essentiel de l'agro-industrie nationale : création de valeur et d'emplois, réduction des importations d'oléagineux, soutien à d'autres filières comme celle de la volaille.

Le gouvernement, les producteurs, les organisations professionnelles et les partenaires techniques et financiers entendent poursuivre leurs efforts sur plusieurs fronts : encadrement des producteurs, diffusion de bonnes pratiques agricoles, structuration des coopératives, amélioration des chaînes de valeur.

Sur le terrain, plusieurs priorités se dessinent : améliorer l'accès aux semences améliorées et aux intrants de qualité, renforcer l'appui-conseil et la formation des producteurs, promouvoir une mécanisation adaptée, développer des solutions de financement inclusives, professionnaliser les coopératives, encourager des pratiques résilientes face au changement climatique, et resserrer les liens entre producteurs, transformateurs et marché.

Pour Mounirou Koriko, l'enjeu dépasse la seule logique commerciale. « Faire le choix du soja biologique, ce n'est pas seulement répondre à une demande internationale croissante ; c'est un choix de souveraineté économique, de préservation de nos sols et de notre santé pour nos populations », souligne-t-il, avant d'ajouter : « En capitalisant sur le label bio, nous offrons une réelle valeur ajoutée à nos producteurs et nous positionnons le Togo comme un leader incontournable sur les marchés internationaux. »

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Vision 2040 : partenariat plus actif avec le secteur privé

Vision 2040 : partenariat plus actif avec le secteur privé

Le gouvernement a organisé jeudi un atelier national d'échanges approfondis (« Deep Dive ») consacré au rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de la Vision Togo 2040 et de la Feuille de route gouvernementale 2026-2031.

Fluidité logistique

Fluidité logistique

Le transfert continu des conteneurs entre le Port autonome de Lomé (PAL) et la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA, 30 km de Lomé)), opérationnel  depuis quelques jours, confirme la pertinence du projet et l’impact sur la fluidité du corridor.

Un geste tarifaire pour attirer plus d'exposants

Un geste tarifaire pour attirer plus d'exposants

La Foire internationale de Lomé (FIL) aura lieu en fin d'année. Afin de permettre au plus grand nombre d'exposer, les organisateurs ont décidé de revoir à la baisse le prix des stands situés dans le Pavillon Agou, une mesure destinée à faciliter l'accès des petites entreprises.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.