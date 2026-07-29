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Un geste tarifaire pour attirer plus d'exposants

La Foire internationale de Lomé (FIL) aura lieu en fin d'année. Afin de permettre au plus grand nombre d'exposer, les organisateurs ont décidé de revoir à la baisse le prix des stands situés dans le Pavillon Agou, une mesure destinée à faciliter l'accès des petites entreprises.

La Foire aura lieu du 27 novembre au 13 décembre © republicoftogo.com

La Foire internationale de Lomé (FIL) aura lieu en fin d'année. Afin de permettre au plus grand nombre d'exposer, les organisateurs ont décidé de revoir à la baisse le prix des stands situés dans le Pavillon Agou, une mesure destinée à faciliter l'accès des petites entreprises.

Les tarifs passent ainsi de 500 000 à 150 000 Fcfa, indique Le Messager.

Cette décision vise à ouvrir davantage l'événement aux petits entrepreneurs, artisans et porteurs de projets qui, jusqu'ici, pouvaient être freinés par le coût de la participation.

Rendez-vous incontournable du calendrier économique togolais, la FIL est à la fois un événement professionnel et grand public.

Elle réunit chaque année des milliers d'exposants et de visiteurs, offrant une plateforme d'affaires autant qu'un espace de découverte pour le public, entre produits locaux, innovations et savoir-faire venus d'ailleurs.

Information additionnelle

Le Messager N°975.pdf

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