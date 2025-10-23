Rubriques

Spiro lève 100 millions de dollars pour booster la mobilité électrique en Afrique

Présente au Togo depuis 2022, la société Spiro, spécialisée dans la mobilité électrique, vient de décrocher un financement de 100 millions de dollars d’Afreximbank, via sa filiale d’investissement FEDA (Fund for Export Development in Africa).

Transformer les modes de transport © DR

Cet argent doit servir à renforcer les capacités de production et d'accélérer le déploiement des véhicules électriques sur l’ensemble du marché régional.

L'enveloppe permettra à Spiro de développer son réseau de stations d’échange de batteries, tant au Togo et dans plusieurs autres pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est.

L’entreprise est présente au Bénin, au Togo, au Rwanda, en Ouganda, au Nigeria, au Kenya et au Sénégal.

Avec 60 000 motos électriques en circulation et un réseau de 1 200 stations d’échange de batteries, Spiro s’impose est l’un des leaders africains du deux-roues électrique.

