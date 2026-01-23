Promotion du handicap dans les entreprises

Rubriques

Dans le cadre de la loi de finances 2026, toute entreprise recrutant une personne handicapée à compétence égale bénéficiera d’un crédit d’impôt de 120 000 F.cfa, a annoncé vendredi l’Office togolais des recettes (OTR).

« Se faire recruter est déjà difficile pour les valides, ça l’est encore plus pour les personnes vivant avec un handicap », souligne Bekeyi Essowèdjeou Sogoyou, chef de la législation fiscale à l’OTR.

Cette mesure vise à développer l’inclusion sociale et réduire le chômage dans cette couche vulnérable.

L’OTR assure que la loi de finances repose sur l’élargissement de la base fiscale que sur une hausse des impôts, et qu’elle intègre les préoccupations du secteur privé. Les exonérations fiscales prévues atteignent 242,7 milliards, contre 211 milliards en 2025.

