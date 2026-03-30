Survivre, innover, performer

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Les dirigeants d'entreprises ont rendez-vous à Lomé. Le Sommet Stratégie et Management se tiendra les 15 et 16 mai prochains, réunissant décideurs, experts et entrepreneurs autour d'un objectif commun : identifier les meilleures pratiques pour améliorer les performances des entreprises dans un environnement en pleine mutation.

Pour changer la façon de diriger © DR

Les dirigeants d'entreprises ont rendez-vous à Lomé. Le Sommet Stratégie et Management se tiendra les 15 et 16 mai prochains, réunissant décideurs, experts et entrepreneurs autour d'un objectif commun : identifier les meilleures pratiques pour améliorer les performances des entreprises dans un environnement en pleine mutation.

Le programme couvre les défis les plus pressants auxquels font face les entreprises aujourd'hui : stratégies de survie et de résilience, adaptation aux réformes fiscales, intégration de l'intelligence artificielle, Fintech et sécurisation des revenus, gestion des talents et management d'équipe. Des sujets concrets, taillés pour les réalités du monde des affaires africain.

Le sommet s'appuie sur un plateau de speakers de premier plan. Parmi les intervenants annoncés : Jeremy Awori, directeur général d'Ecobank, l'une des plus grandes banques panafricaines ; Jonas Daou, PDG du Groupe Zener ; et Didier Acouetey, fondateur d'Afrisearch, référence continentale en matière de recrutement et de développement du capital humain.

Dans un contexte où les entreprises africaines naviguent entre pression fiscale, transformation numérique et instabilité économique, ce sommet arrive à point nommé. Deux jours pour apprendre, échanger et repartir avec des outils concrets pour faire grandir son organisation.

Lomé s'affirme une fois de plus comme une place forte du business et de l'innovation managériale en Afrique de l'Ouest.

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